Rabat: "Ha sido una decepción, quería terminar"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que no terminar la carrera en el Gran Premio de San Marino ha sido una "decepción" y ha lamentado la caída porque se veía con la opción de "sumar puntos".

Sobre la carrera, el barcelonés comentó que trató de "coger ritmo" después de las primeras vueltas y que la rueda trasera le "patinó" en la caída. "Al principio de la carrera no tenía agarre detrás y no sé por qué. Esto ha hecho que las primeras vueltas hayan sido bastante complicadas. Después he conseguido coger mi ritmo y dar caza a los pilotos que tenía por delante, pero me he caído. Solo he tocado un poco el gas en la curva seis y la rueda trasera ha patinado", añadió.

Además, el oceánico lamentó el "bajo" ritmo al final de la carrera y no haber "cuidado" mejor el "neumático trasero". "Al principio de la carrera he sentido que tenía más ritmo que Viñales y Crutchlow, pero al final de la carrera mi ritmo ha bajado mucho y probablemente, he cambiado el mapa del motor demasiado tarde, algo que me habría ayudado a cuidar mejor el neumático trasero. Inclinado iba bien, pero he perdido tracción saliendo de las curvas y no he podido contener el ataque de Pirro en las últimas vueltas", concluyó.