Rabat: "Tenemos que dar el siguiente paso en Aragón"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se ha mostrado confiado con la mejora en su moto y en su pilotaje pese a no poder terminar el pasado Gran Premio de San Marino debido a una caída por culpa de la lluvia, y ha asegurado que deben dar un paso adelante en el Gran Premio de Aragón este fin de semana.

Por su parte, su compañero Jack Miller llega a MotorLand tras firmar el sexto puesto en la carrera de Misano, igualando su mejor resultado de la temporada. "Aragón es un circuito que me gusta, pero en el pasado no he logrado resultados muy buenos. Aunque el año pasado me perdí la carrera por lesión, pienso que el circuito puede ir bien a nuestra Honda RC213V", comentó.