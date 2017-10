Rabat: "He cometido un error con mi estrategia"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) reconoció haber "cometido un error" con su estrategia en la sesión de calificación para la carrera del Gran Premio de Japón, en la que finalizó decimonoveno, aunque fue optimista y afirmó que se ve capaz de "hacer una buena carrera" en Motegi.

"He tirado desde el principio de la sesión y he rodado dos segundos más rápido que ayer, pero después he cometido un error con mi estrategia. En vez de entrar a cambiar el neumático trasero he decidido seguir en pista y rodar más lento para enfriar un poco el neumático y volver a atacar para hacer una vuelta rápida", confesó el catalán en unas declaraciones facilitadas por su equipo.