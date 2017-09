Rabat: "Tengo buenas sensaciones para la carrera"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado tener "buenas sensaciones" para la carrera del Gran Premio de Aragón, en la que saldrá en la vigésima primera posición después de una pequeña caída y de la "falta de tiempo" para probar los neumáticos en seco.

Rabat se mostró esperanzado a pesar de no estar muy "cómodo" con el tren delantero. "La verdad es que me esperaba un poco más de los entrenamientos cronometrados después de cómo he ido en el FP3, pero no he tenido buenas sensaciones con el tren delantero debido a la falta de tiempo para probar bien los neumáticos de seco. Pero a pesar de sufrir una pequeña caída en el FP4, he vuelto con fuerza al final de la sesión cronometrada y he marcado un buen tiempo", añadió.