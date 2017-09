Rabat: "Sumar puntos en esta carrera ha sido bueno para mi confianza"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha admitido que su decimoquinta posición en el Gran Premio de Aragón no es donde "querría" haber "terminado", pero ha asegurado que "sumar puntos" en una carrera en la que salí "muy atrás", hace que tenga más "confianza" de cara a la siguiente prueba del campeonato.

"Siempre estoy buscando un resultado mejor así que el 15º puesto no es donde querría haber terminado, pero mirado de otro modo ha sido un día positivo porque he hecho una buena carrera tras salir desde muy atrás. Sumar algunos puntos en esta carrera ha sido bueno para mi confianza y ahora tengo que centrarme en la próxima carrera en Japón", comentó en declaraciones a su equipo.

Por su parte, su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, se mostró satisfecho con su decimotercera posición, ya que no era la carrera que "esperaba". "Si tenemos en cuenta cómo han ido hoy las cosas, estoy razonablemente contento, porque esta no era la carrera que esperaba y aun así he conseguido sumar algunos puntos", indicó.

El oceánico aseguró que se encuentra "cómodo" con la moto a pesar de esperar "más" del neumático trasero duro. "He usado el neumático trasero duro para la carrera y esperaba un poco más, pero no ha funcionado cómo creíamos. En general ha sido un fin de semana positivo y me siento realmente cómodo con la moto, especialmente con la parte delantera. Hemos perdido un poco de tracción saliendo de las curvas y eso ha sido porque no hemos conseguido hacer funcionar el compuesto duro como debería", concluyó.