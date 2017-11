Rabat: "Espero terminar con el Estrella Galicia 0,0 Marc VDS con buena nota"

EUROPA PRESS

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha afirmado que ha podido rodar "de manera constante y con buen ritmo" en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, y ha explicado que espera terminar su relación con su equipo "con buena nota".

"Estoy muy contento de cómo ha ido el día porque he podido rodar de manera constante y con buen ritmo. Estoy especialmente contento porque he hecho todas las vueltas solo sin tener que seguir a nadie y he mantenido mi ritmo en 1.31 altos y 1'32 bajos", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo tras terminar decimonoveno en la combinada de tiempos.

Además, el catalán espera poder hacer un buen papel en su último fin de semana como piloto del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, que abandonará para pasar al equipo satélite de Ducati, el Reale Avintia Racing. "Es algo muy positivo y lo más importante es que me hace tener más confianza para el resto del fin de semana. Por eso espero poder terminar mi relación con el Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS con buena nota", manifestó.

Por su parte, su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, analizó su jornada, en la que terminó séptimo por tiempos a pesar de irse al suelo durante la primera sesión. "He ido realmente bien por la mañana quitando la pequeña caída al final del FP1. He apretado un poco más de la cuenta en la curva seis cuando estábamos trabajando para mejorar los mapas del motor", subrayó.

"La moto se levantaba un poco entre las curvas cinco y seis, quizás he cortado gas un poco tarde y cuando me he dado cuenta estaba completamente fuera de la trazada. He seguido centrado para intentar terminar la vuelta, pero el neumático delantero no ha aguantado", continuó.

Aún así, el oceánico se mostró "contento" con su "ritmo" en ambas sesiones. "Podría haber hecho una vuelta un poco más rápida, pero al final me he encontrado mucho tráfico. Mi tiempo ideal me habría colocado muy cerca del 'top 3', así que no me puedo quejar y estoy deseando que siga así todo el fin de semana. Era importante estar entre los diez primeros por si mañana sucede cualquier cosa con el tiempo, porque seguro que por la mañana hace bastante frío y eso puede complicar mucho las cosas", concluyó.