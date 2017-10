(Previa) Phillip Island espera otra batalla Márquez-Dovizioso con permiso de Viñales

El circuito de Phillip Island se prepara para vivir este fin de semana otra posible apasionante 'batalla' por el título de MotoGP entre el español Marc Márquez (Repsol Honda) y el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), con permiso de un Maverick Viñales (Yamaha) que se juega sus opciones.

El triple campeón de MotoGP afronta una cita complicada, pese a su gusto por este circuito, donde suele ir muy rápido. De hecho, se ha adjudicado las tres últimas 'poles', pero todo esto no se ha traducido, no sólo en pocos triunfos, únicamente el polémico de 2015 que abrió su tensión con Valentino Rossi, sino en buenos resultados ya que en sus otras tres visitas siempre se ha ido al suelo y no ha puntuado, error que ahora no puede cometer.