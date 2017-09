(Previa) Márquez quiere aprovechar correr en casa para llegar líder a la gira transoceánica

El Gran Premio de Aragón de este domingo se presenta clave en la pelea por el título en la categoría de MotoGP, donde el español Mac Márquez (Repsol Honda) y el italiano Andrea Dovizioso (Ducati) marchan empatados a puntos, con Maverick Viñales (Yamaha) aún al acecho, y con la noticia de la posible vuelta de Valentino Rossi (Yamaha) después de fracturarse la pierna derecha hace tres semanas.

El de Cervera compensó su avería de Silverstone con una necesaria victoria en Misano para volver a alcanzar a un 'Dovi' que está demostrando que la 'Desmosedici' esta temporada ya es una moto competitiva en todos los trazados y no sólo donde prime más la potencia. Tras ellos, completó el podio el piloto de Roses, que no se quiere desenganchar y que es el más 'presionado' de este trío por su desventaja, aunque esta aún no es crítica.

El actual campeón intentará aprovechar la penúltima carrera en 'casa' para hacer las maletas en el liderato. El ilerdense acude a un circuito que no se le da del todo mal pese a que en MotoGP sólo tengan en su haber dos triunfos, el año pasado y en 2013, mientras que en las otras dos visitas no pudo subir ni siquiera al podio.

Viñales, por su parte, necesita seguir peleando por estar en el podio para no descolgarse demasiado después de no hacerlo en Misano. Sin embargo, en la recta decisiva, el volver al primer cajón, algo que no consigue desde que ganase en Le Mans en mayo, se antoja clave para no depender en exceso de los errores de los demás.