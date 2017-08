(Previa) Márquez defiende liderato ante un Viñales último vencedor en Silverstone

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) llega líder a la duodécima cita del Mundial de MotoGP, el Gran Premio de Gran Bretaña, y confía en defender tal posición frente a un Andrea Dovizioso (Ducati) que sigue muy fuerte y un Maverick Viñales (Yamaha) que sorprendió el año pasado en Silverstone con su victoria a los lomos de la Suzuki.

Que llueva o no condicionará las sesiones de entrenamiento y la carrera, así como la correcta o on elección del neumático. Salvo sorpresa, sin poder hacer grandes pruebas en este trazado, las Ducati y las Yamaha partirán con algo de ventaja pero este año los pilotos del Repsol Honda están mostrándose muy regulares y fiables, así que Márquez tendrá una nueva oportunidad de mostrar su fortaleza y, por qué no, sumar Silverstone a su lista de circuitos talismanes pese a no ganar ni hacer podio desde 2014.