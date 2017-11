(Previa) Márquez no quiere fallar en casa y asegurar su cuarto título mundial de MotoGP

El circuito Ricardo Tormo pondrá fin este domingo al Mundial de Motociclismo 2017 y lo hará con una última y decisiva carrera en MotoGP donde el español Marc Márquez (Repsol Honda) parte con una clara ventaja sobre el italiano Andrea Dovizioso (Ducati) para certificar su cuarto título mundial de la categoría 'reina', sexto en total.

Márquez ha demostrado madurez para tomar los riesgos cuando sean necesarios y principalmente debe evitar irse al suelo, una situación que ha conocido durante esta temporada en muchas ocasiones, un total de 25, aunque la gran mayoría en entrenamientos. De hecho, desde que se cayese en Argentina y Francia, no le ha vuelto a suceder en carrera y su cuarta plaza en Sepang fue su peor resultado las últimas once carreras, teniendo en cuenta que en Silverstone no pudo acabar por una avería de su moto.