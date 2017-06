Pedrosa: "Ha sido algo totalmente frustrante"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha acabado frustrado con su participación en la sesión clasificatoria del Gran Premio de Holanda, en donde saldrá duodécimo, y ha asegurado que no ha tenido "nada de agarre" en el neumático trasero, por lo que tendrá que "hablar" con Michelin, y que va a ser difícil remontar "saliendo tan atrás".

"No ha habido manera de ponerle temperatura cuando estaba la pista mojada, cuando se hacía un poco de carril iba un poco mejor, con lo cuál eso me hace entender que el neumático era demasiado duro. Pero el caso es que no estaba para nada en el rango de trabajo del neumático, parecía que llevaba un 'slick'", continuó.

Además, el piloto catalán se sentía "frustrado" por no poder mantener el ritmo del resto de pilotos y afirmó que es "difícil" meterse en la carrera "saliendo tan atrás". "Seguro que es difícil saliendo tan atrás y tampoco teniendo el ritmo que vimos ayer. Va a ser una carrera de intentar remontar las mejores posiciones posibles y de intentar sacar el mejor resultado dentro de la situación que tenemos, pero tampoco en seco tengo ese 'grip' extra. Hoy ha sido algo totalmente frustrante porque no poder ir en moto al ritmo de los demás es algo que no he podido cambiar", explicó.