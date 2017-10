Pedrosa: "No he podido mejorar la situación de ninguna manera"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha lamentado no haber podido "mejorar" su rendimiento en el Gran Premio de Australia, donde terminó duodécimo, y ha explicado que no ha podido ser "más fuerte" en una carrera en la que ha perdido "el contacto con el grupo" tras calcular mal durante la primera vuelta.

"En general, hemos tenido un fin de semana duro, incluso hoy no he podido mejorar la situación de ninguna manera. Creo que el equipo ha hecho un buen trabajo, pero no he logrado ser más fuerte. El 'warm up' ha sido en mojado y he rodado rápido, pero no he tenido la oportunidad de probar los cambios en la puesta a punto que hemos usado más tarde en la carrera", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.