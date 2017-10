Pedrosa: "He decidido retirarme antes de tener una caída"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) se ha mostrado "muy decepcionado" tras los problemas con los neumáticos que le obligaron a retirarse del Gran Premio de Japón "antes de tener una caída", y ha asegurado que hablarán con el fabricante para "evitar que suceda de nuevo".

"Ha sido un día muy difícil y estoy muy decepcionado, porque era una gran oportunidad de hacer una buena carrera. Al principio, resbalaba mucho y he perdido mucha tracción, lo que me impedía acelerar en las rectas. Este problema ha ido a peor. Era imposible pilotar en estas condiciones, por lo que he decidido retirarme antes de tener una caída", confesó el catalán en unas declaraciones facilitadas por su equipo.