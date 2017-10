Pedrosa: "Las condiciones mixtas son siempre un desafío"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha asegurado que la sesión de calificación del Gran Premio de Japón ha sido un "desafío" debido a las condiciones "mixtas" que se han ido dando, teniendo que cambiar los neumáticos según se iba "secando" la pista para sentirse "mejor".

Debido a los cambios metereológicos, el catalán explicó que el cambio de neumáticos fue clave para mejorar su "tiempo". "No me he sentido a gusto con los neumáticos en mi primera salida, me patinaban mucho. He parado, los he cambiado y me he sentido mejor, y eso me ha permitido mejorar mi tiempo", argumentó.