Pedrosa: "Estaría bien acabar en buena forma"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha reconocido que tras una temporada irregular "estaría bien" terminar el Mundial con una buena actuación en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, una pista que es de su agrado y donde intentará empezar a ganar confianza de cara al próximo campeonato.

Pedrosa reconoció que el año pasado "no fue positivo" para él en el Ricardo Tormo de Cheste al no poder terminar la carrera. "Llegaba de una lesión, esta vez espero acabar mejor. Si el tiempo es estable nos ayudará durante los entrenamientos", apuntó.

Sobre su temporada, reconoció que ha tenido altibajos. "He hecho cosas mejor que el año pasado, otras no tanto. He tenido algunos altibajos, ha ido cambiando. En las últimas carreras no me fue muy bien, por eso estoy deseando empezar mañana y tener buena sensación en la moto", aseguró.