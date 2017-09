Pedrosa: "Valentino tiene que dejar más margen"

EUROPA PRESS

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) se ha mostrado satisfecho con la segunda posición lograda en el Gran Premio de Aragón disputado este domingo, en una carrera en la que remontó para subirse al cajón y en la que tuvo un roce con un Valentino Rossi (Yamaha), del que aseguró que "tiene que dejar más espacio" para evitar situaciones peligrosas.

"Creo que Valentino tiene que dejar más margen porque se ha ido muy a la izquierda y seguía empujándome cuando yo iba por la línea a 300 kilómetros por hora, con los manillares pegados. Tiene que dejar más espacio. Por suerte he podido adelantarle y subirme al podio", comentó tras la prueba en declaraciones recogidas por Movistar MotoGP.

El catalán lamentó un mal arranque de carrera que le obligó a recuperar posiciones perdidas y que provocó que no pudiera "pelear la victoria" por poco, aunque logró ascender a la cuarta plaza de la clasificación del Mundial tras superar por dos puntos a un Rossi que acabó cuarto y cuenta con 168.

"Me ha faltado muy poquito para pelear la victoria. Al principio hemos perdido bastante terreno cuando se ha cortado el grupo y no sé muy bien por qué se ha cortado. Estaba más atrás porque no he salido bien y en la primera entrada a curva me he quedado cortado porque no tenía espacio", explicó.

Tras su mal inicio, el de Castellar del Vallès destacó la capacidad de Maverick Viñales (Yamaha) para correr "en la recta" y entrar "rápido en las curvas", lo que le hizo decidirse por "conservar" sus neumáticos en buen estado para poder aumentar el ritmo en el final de carrera.

"Después, he intentado conservar el neumático cuando iba con Maverick y pensaba que teníamos más o menos la misma estrategia. Aunque no iba a tope, la moto le corría mucho en recta y entraba muy rápido en las curvas y no podía adelantarle así que me he esperado un poco", respondió.

"Cuando he conseguido adelantarle he visto que mi ritmo era mejor y he empezado a acercarme. Creo que hemos hecho una buena carrera y podemos ser competitivos. Hemos hecho un fin de semana muy completo, aunque nos ha fallado la clasificación", finalizó.