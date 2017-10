Pedrosa: "Sigo sintiéndome incómodo debido a la falta de agarre"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda), octavo tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, ha comentado que sigue estando incómodo sobre la moto por falta de agarre y, en una jornada pasada por agua y con bajas temperaturas, se evidenciaron los problemas para calentar los neumáticos.

Pese a ello, explicó que optaron por no modificar el plan previsto, en cuanto a las gomas, pensando en la carrera del domingo. "Hemos preferido seguir con la configuración de neumáticos que creemos que puede aguantar la carrera, buscando entender cómo hacerla funcionar bien para nosotros", argumentó.

"La mañana ha sido muy complicada porque hemos sufrido para calentar los neumáticos y no he tenido agarre. Por la tarde hemos modificado la puesta a punto, con el objetivo de hacer frente a estas temperaturas frías, y hemos mejorado un poco, pero no lo suficiente aún", reconoció el de Castellar del Vallès.