Pedrosa: "Realmente lo he dado todo"

El piloto español del Repsol Honda Dani Pedrosa admitió que fue un "complicado fin de semana" para el equipo en el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, disputado este domingo en el circuito de Silverstone y en el que acabó en séptima posición pese a que lo ha "dado todo" en la carrera.

"El equipo ha hecho todo lo posible por darme la mejor moto y por mi parte he intentado dar el máximo en la carrera. Realmente lo he dado todo y he conseguido tener mantener un mejor ritmo en carrera que durante los entrenamientos, así un segundo más rápido comparado con el resto del fin de semana", comentó en declaraciones facilitadas por su equipo.