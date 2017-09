Pedrosa: "Márquez y Viñales están muy fuertes, no puedo cometer errores"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda), que partirá sexto en el Gran Premio de Aragón, ha asegurado que debe tener cuidado con su compañero Marc Márquez y el 'poleman' Maverick Viñales (Yamaha), ya que están "muy fuertes" en Alcañiz, y por ello debe ser cauteloso y "no cometer errores".

"Tenemos que mirar hacia mañana ahora, para afinar la puesta a punto en el 'warm up', y escoger correctamente los neumáticos. Parece que Marc -Márquez- y Maverick -Viñales- están muy fuertes aquí, por eso debemos seguir concentrados e intentar no cometer errores", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Castellar del Vallès explicó que este sábado han intentado hacer "el mejor trabajo posible en seco", progresando "en la configuración de la moto y en los neumáticos". "No hemos tenido demasiado tiempo para probar todo lo que queríamos, así que hemos escogido lo que creemos que funcionará mejor para la carrera. He podido rodar rápido en el FP3 y el FP4, mientras que en la Q2, desafortunadamente no he logrado marcar dos buenas vueltas", concluyó.