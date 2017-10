Pedrosa: "Debemos intentar salir bien y mantener el ritmo del grupo"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda), que partirá duodécimo en el Gran Premio de Australia, ha asegurado que debe intentar "salir bien" y "mantener el ritmo del grupo" si quiere sacar un buen resultado en Phillip Island.

Además, el de Castellar del Vallès reconoció que la sesión cronometrada había sido "bastante difícil". "El FP3 sobre mojado no ha estado mal, pero no he ido tan bien como esperaba en el FP4 -en seco- ni en la Q2. No he podido pilotar tan rápido como hubiese querido en la primera vuelta lanzada, y no he mejorado en la segunda tampoco. No he tenido suficiente confianza a mitad de curva para apretar más", finalizó.