Morbidelli: "He sufrido un poco para encontrar agarre con más calor"

El piloto italiano de Moto2 Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se mostró satisfecho tras firmar el cuarto mejor tiempo en los cronometrados de este sábado del Gran Premio de Aragón, aunque sufrió "un poco para encontrar agarre con más calor".

"Creo que los cronometrados han ido bastante bien, incluso teniendo en cuenta que he sufrido un poco para encontrar agarre con más calor. Ha sido duro hacer un tiempo rápido porque parece que este fin de semana no tenemos el nivel de adherencia que esperábamos. Tenemos que comprender cómo podemos mejorar en ese punto, pero los tiempos están muy apretados y no está mal salir cuarto", comentó Morbidelli en declaraciones facilitadas por su equipo.