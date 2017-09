Morbidelli: "Me he sentido fuerte por la mañana y por la tarde"

EUROPA PRESS

El piloto italiano de Moto2 Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) aseguró haberse "sentido fuerte" tanto en los entrenamientos libres de la mañana como en los de la tarde del Gran Premio de Aragón, mientras que su compañero de equipo, Alex Márquez, confesó que sigue "sintiendo un poco de dolor" tras la lesión de Misano.

"Estoy bastante contento de cómo ha ido el día, a pesar de las condiciones tan complicadas. Esta mañana estaba mojado y hemos podido experimentar con muchas cosas que hemos encontrado interesantes y nos pueden ayudar en futuras carreras en agua. Me he sentido fuerte también por la tarde, y eso a pesar de que mirando los tiempos está claro que las condiciones no eran perfectas", afirmó Morbidelli en declaraciones facilitadas por su equipo.

El italiano, segundo más rápido de la jornada, deseó que las condiciones meteorológicas mejoren este sábado. "El agarre no era bueno y la pista estaba bastante sucia. Ahora solo tenemos que ver qué tiempo tenemos mañana, pero espero que sea mejor", comentó el líder del mundial de Moto2.

Por su parte, su compañero de equipo, Alex Márquez, expresó su felicidad por volver a subir a la moto tras fracturarse la pelvis en el último Gran Premio en Misano. "Ha estado bien volver a subirme a la moto, incluso a pesar de que las condiciones no eran ideales. Sigo sintiendo un poco de dolor por la lesión de Misano, pero es algo que puedo controlar y no me molesta demasiado", apuntó el español.

El piloto catalán justificó la decisión de su equipo de no seguir rodando en tras solo unas vueltas en los entrenamientos libres de la tarde. "Esta tarde las condiciones han vuelto a ser mixtas y no tenía sentido seguir dando vueltas cuando las previsiones climatológica para mañana y para la carrera serán completamente diferentes. He decidido quedarme en el box el resto de la sesión y descansar, para estar preparado para el sábado", finalizó.