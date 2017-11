Morbidelli: "El segundo puesto es una gran manera de cerrar mi etapa en Moto2"

El piloto italiano de Moto2 Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha admitido este domingo que el segundo puesto conquistado en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana es una "gran manera" de "cerrar" su etapa en Moto2 antes de comenzar un nuevo reto en MotoGP.

"Este segundo puesto en Valencia es una gran manera de cerrar mi etapa en Moto2 antes de empezar un nuevo capítulo en MotoGP. Al inicio de la carrera he tenido una bonita lucha con Àlex y después me he puesto delante y he apretado fuerte para abrir un hueco", aseguró en declaraciones facilitadas por su equipo.