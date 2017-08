Morbidelli: "He tenido algunos problemas cuando me he puesto primero"

El piloto italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha reconocido haber tenido "algunos problemas" con el agarre del neumático trasero y que debido a ello no ha podido alzarse con la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña disputada este domingo, tercero pero más líder tras Silverstone.

"Tenía muchas ganas de ganar esta carrera pero desafortunadamente he tenido algunos problemas y también ha caído el agarre del neumático trasero cuando me he puesto primero tras la caída de Álex", declaró.