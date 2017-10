Morbidelli: "Hemos empezado bien un fin de semana muy importante"

El piloto italiano de Moto2 Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) celebró haber "empezado bien un fin de semana muy importante" al terminar como el segundo más rápido en los entrenamientos libres de este viernes del Gran Premio de Malasia donde se puede proclamar campeón del mundo.

"Hemos empezado bien un fin de semana muy importante para mí y para el equipo. Esta mañana en seco he ido rápido inmediatamente y con buen ritmo. Por la tarde me ha llevado más tiempo encontrar la confianza en mojado, pero estoy contento con el sexto puesto", señaló Morbidelli en declaraciones facilitadas por su equipo.

Por su parte, su compañero Àlex Márquez reconoció que se sintió "muy bien desde el inicio del FP1". "He rodado rápido desde el principio, pero lo mejor de todo ha sido mi constancia. He terminado séptimo porque no he montado el neumático blando al final de la sesión, así que sabemos que tenemos margen de mejora", advirtió.

"Al empezar el FP2 he tenido una sensación extraña con el nuevo neumático de agua, porque iba muy lento en unas condiciones en las que habitualmente soy rápido. He montado otro e inmediatamente he podido mejorar los tiempos para marcar la mejor vuelta. Me he sentido bien y ahora tengo que centrarme en prepararme lo mejor posible para las condiciones cambiantes, porque aquí el tiempo puede ser muy impredecible", añadió el ilerdense, el mejor en mojado.