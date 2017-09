Morbidelli: "Tenía que tomar una decisión: pensar en el campeonato o pelear la victoria"

El piloto italiano de Moto2 Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se ha mostrado muy contento tras la victoria lograda en un Gran Premio de Aragón y ha reconocido haber arriesgado con la "decisión" de "luchar" la primera plaza, en lugar de conformarse con una segunda posición más cómoda para sus intereses en la disputa por un Mundial que lidera.

"He tratado de apretar al comienzo de la carrera y abrir un hueco, pero después Pasini me ha ido recortando rápidamente y tenía que tomar una decisión: seguir calmado y pilotar pensando en el campeonato o luchar", explicó el deportista en declaraciones recogidas por su equipo, Estrella Galicia 0,0 Marc VDS. "He seguido peleando y he ido a por la victoria, por eso haber ganado hoy me produce una inmensa satisfacción", añadió visiblemente satisfecho.