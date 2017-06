El piloto italiano de Moto2 Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que era consciente de que no tenía el "ritmo" necesario para optar a la victoria en el Gran Premio de Italia y que por eso se concentró "en sumar el mayor número de puntos" para el Mundial, que sigue liderando tras su cuarto puesto este domingo.

"Hoy tenía que ser inteligente porque no tenía el mejor ritmo, los pilotos de cabeza eran más rápidos que yo, así que me he concentrado en sumar el mayor número de puntos para el campeonato", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.