Morbidelli: "Ya es muy bonito estar luchando por el título, pero ganarlo sería increíble"

El líder de Moto2 Franco Morbidelli (Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) tiene claro que ganar el Mundial en el próximo Gran Premio de Malasia "sería increíble" después de liderar la clasificación desde la primera cita en Catar y tras haber "soñado desde que era pequeño" con el título.

"Es lo que he soñado desde que era pequeño. Ya es muy bonito estar luchando por el título, pero ganarlo sería algo increíble. Aunque la verdad es que todavía no sé cómo me sentiría al conseguirlo. Estoy seguro de que sería algo muy bonito", admitió Morbidelli en una entrevista facilitada este jueves por su equipo.