Morbidelli: "Cuando Nakagami cayó decidí asegurarme los puntos del tercer puesto"

El piloto italiano de Moto2 Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que la caída del japonés Takaaki Nakagami (Kalex) durante el Gran Premio de Australia le sirvió para darse cuenta de que debía asegurar "los puntos del tercer puesto", vitales para la lucha por un Mundial que lidera con 29 puntos de ventaja sobre el suizo Thomas Luthi (Kalex).

"Cuando Takaaki Nakagami se ha caído delante de mí he decidido que era hora de asegurarme los puntos del tercer puesto, porque aunque no sabía en qué posición estaba Tom, sí sabía que estaba por detrás de mí. Ha sido un gran fin de semana, porque he conseguido todo lo que me había propuesto", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.