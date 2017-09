Mir: "No sé si voy a ir a por todas o me voy a reservar en Japón"

El piloto español Joan Mir (Honda) ha reconocido que no sabe si va a ir "a por todas" o si se va "a reservar" en el Gran Premio de Japón, después de que su victoria de este domingo en el Gran Premio de Aragón le permita tener su primer oportunidad de proclamarse campeón de Moto3 en el circuito de Motegi.

"No me sé los números. Ahora estamos en un momento en el que hay que intentar hacer buenas carreras. No sé si voy a ir a por todas o me voy a reservar en Japón", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP tras la carrera. Si gana o queda segundo, Mir será nuevo campeón de la categoría pequeña hagan lo que hagan sus rivales por el título.

Por otra parte, el mallorquín restó importancia a las quejas de sus adversario por su eslalon en la contrarrecta en la última vuelta de la prueba. "Siempre se hace así en una última vuelta de Moto3. Lo he hecho también, pero no ha sentado bien. Lo siento, pero creo que todos lo hubiéramos hecho", subrayó.

"Ha sido una increíble carrera, intentando gestionar y en la última vuelta he intentado pegar un tirón; he visto que estaba fuerte y he deseado que no me pasasen en la última vuelta. Creo que he gestionado bien la última vuelta. Ocho victorias ya, una barbaridad", indicó.