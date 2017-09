Mir: "El segundo puesto es como una victoria"

El piloto español de Moto3 Joan Mir (Honda) ha asegurado que el segundo puesto conseguido en la carrera del Gran Premio de San Marino es "como una victoria" debido a las condiciones de la pista, mojada, muy deslizante y que ha provocado que sólo pudiesen concluir 15 pilotos este domingo.

Además, el balear analizó la carrera, donde durante las primeras vueltas fue tras Jorge Martín (Honda), que más tarde se fue al suelo. "Normalmente cuando tienes un piloto delante es más fácil y Jorge me fue llevando un poco. Cuando se ha caído he tenido que sacar mi ritmo, me he vuelto a poner en el ritmo que teníamos los dos. Cuando he visto que se caían tantos pilotos no sabía si podría acabar la carrera porque no me mantenía en pie", subrayó.