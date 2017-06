Mir: "He salvado la papeleta, se me había puesto negro"

El piloto español Joan Mir (Honda) ha asegurado que este sábado ha salvado "la papeleta" al conseguir la primera fila de salida para el Gran Premio de Italia, que podría ser pole si se confirma la sanción al italiano Fabio di Giannantonio (Honda), y ha reconocido que la sesión de calificación se le ha hecho "larga".

"Estoy muy contento por cómo ha acabado la 'qualy'. He salvado la papeleta después de salir y tener una caída fea. Se me había puesto negro. Una tercera posición para salir está muy bien, fui al límite en la última vuelta y me gustaría haberlo hecho antes", declaró a Movistar MotoGP tras la sesión.