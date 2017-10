Mir: "Me enorgullece escuchar alabanzas de mis héroes"

El piloto español Joan Mir (Honda), que este fin de semana podría proclamarse campeón mundial de Moto3 en el Gran Premio de Japón, ha apuntado que está "muy orgulloso" y ha agradecido las alabanzas que ha escuchado de parte de sus "héroes", en referencia a los aspirantes al título de MotoGP.

"Estoy muy contento de estar en esta situación. Tengo muchos puntos de ventaja, pero también puedo perderlos. Intentaré hacerlo como siempre, hacer mi carrera, encontrar mi sitio desde la primera sesión y a ver qué ocurre. Me siento muy motivado pensando en esta carrera. Estoy muy orgulloso de mi temporada, pero aún no he ganado el campeonato y tengo que seguir centrado", reflexionó Mir en la rueda de prensa de piloto previa a al GP Japón.