Miles de personas rinden homenaje a Ángel Nieto a las puertas del Bernabéu

Miles de personas se han reunido este sábado en la explanada del Santiago Bernabéu para rendir homenaje al 12+1 veces campeón del mundo de motociclismo, Ángel Nieto, fallecido el pasado 3 de agosto tras sufrir un accidente de tráfico, en un acto al que han acudido grandes figuras del mundo del motor de ayer y hoy, además de la familia y afición.

Leyendas del motor como el gran rival y amigo de Nieto, Giacomo Agostini, Emilio Alzamora, Carlos Lavado o Loris Capirossi y pilotos actuales como Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Maverick Viñales, Pol Espargaró, Sito Pons, o Albert Arenas fueron algunos de los nombres que no se quisieron perder este gran homenaje al piloto español más laureado y que abrió las puertas de este deporte.

"No me imaginaba esto ni de coña. La gente que ha trabajado codo con codo con nosotros ha alucinado y quiero agradecérselo a todos los estamentos por hacer posible este homenaje, sobre todo a la afición", indicó Gelete.

"Es increíble, se me saltan las lágrimas al ver todo esto. Espero que mi padre esté viendo esto donde este; seguro que estará diciendo 'madre mía, la que he liado'. Muchísimas gracias, me habéis dejado sin palabras", añadió Pablo.