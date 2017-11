Maverick Viñales: "En 2018 hay que subir el nivel y mejorar la segunda parte de este año"

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) se mostró satisfecho por su rendimiento y por haber estado "luchando por el Mundial" en su primer año con el equipo del diapasón, pero ve necesario "aprender" de todo lo sucedido para "subir el nivel" el año que viene, sobre todo para "mejorar" el segundo tramo que les ha costado en esta temporada que concluirá este domingo en Cheste (Valencia).

"Es mi primer año luchando por el Mundial de MotoGP. En Suzuki, en el segundo, hice una buena temporada pero no tenía presión de nada, sólo de hacer resultado y de sacar lo mejor, pero aquí cambia la historia y hay que ir a ganar", señaló Viñales tras acudir a un acto de su patrocinador 'Midas' y la presentación de 'Cosmo Connected', un dispositivo de seguridad móvil para el casco de los motoristas.

El gerundense recalcó que "al principio de año" tenían "las cosas muy claras" porque usaba "el mismo 'set up' para todas las carreras y podía dar el 200 por 100". "De este año se puede aprender mucho como no buscar tanto en los test ese tiempo, sino más el ritmo, que la moto sea constante con el neumático y centrarse en compuestos duros a ver si podemos hacerlos funcionar", expresó.

Y es que las gomas han sido un quebradero de cabeza, aunque no les echó "la culpa" de su rendimiento a partir de mayo. "Diría que no hemos sabido evolucionar lo suficiente al nuevo tipo de neumático, que lo hemos tenido todos. Si fuimos capaces con los anteriores, con los blandos, con más 'grip' y que son mejores para mi estilo, pero en muchas carreras no hemos escogido correctamente y eso ha variado mucho el resultado", lamentó.