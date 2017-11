Martín: "Es una sensación increíble, ahora tengo cuatro meses de celebración"

El piloto español de Moto3 Jorge Martín (Honda) ha asegurado que su victoria, primera del curso, de este domingo en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana le ha dejado una sensación "increíble", sobre todo después de firmar nueve poles, y ha reconocido que ha tenido que luchar contra él mismo para mantener la calma.

"He tirado desde el principio pero no pensaba que me iría, porque me ha pasado Rodrigo y me ha molestado un poco, pero he pasado por línea de meta y he visto dos segundos; ahí he empezado a tirar como si no hubiese un mañana hasta los seis segundos, que era una distancia más que asegurada para la victoria. Intenté asegurar y acabar bien la carrera para poder ganar", continuó.