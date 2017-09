Martín: "Si la moto hubiese ido como en los entrenos podría haberme ido"

EUROPA PRESS

El piloto español Jorge Martín (Honda) ha asegurado que si la moto hubiese funcionado como en los entrenamientos podría haberse "ido" en carrera, pero ha afirmado que el cuarto puesto conseguido en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Aragón era lo máximo a lo que podían aspirar este domingo.

"Si la moto hubiese ido como en los entrenos podría haberme ido. Al principio estaba tirando mucho con Bastianini, pero no dejaba de molestarme, no sé si quería pararme. La moto ha cambiado mucho; vamos rápido en entrenos, con gomas usadas también. Lo de hoy ha sido un poco extraño. Ya no sé qué excusa poner, porque estoy dando el máximo. Ya llegará", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

Por otra parte, el de San Sebastián de los Reyes reconoció que las diferencias con la moto respecto al sábado le han descolocado. "Desde el principio no me encontraba cómodo con la rueda de atrás, no sabemos qué ha pasado exactamente, durante el fin de semana hemos tenido mucho 'grip' y en carrera todo lo contrario. La moto parecía otro. Me costaba estar con el grupo; se veía que no aceleraba la moto", manifestó.

"He conseguido manejar la situación lo mejor posible y en la última vuelta, en la primera curva, he perdido posiciones; he intentado recuperar, pero no me ha dado tiempo a llegar con rebufo a la última recta. Estoy contento porque he dado el máximo, era cuarto lo que podíamos hacer hoy", continuó.

Por último, Martín restó importancia a las quejas de los italianos Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0) y Fabio Di Giannantonio (Honda) por las maniobras finales del ganador de la cita, Joan Mir (Honda). "Por reglamento no se podría hacer, pero todos han hecho las eses, también Bastianini cuando iba delante ha hecho eses, aunque no fuera la última vuelta. Supongo que no están contentos porque no han ganado", finalizó.