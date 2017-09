Márquez: "La vuelta de Rossi no cambia nada"

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda), líder del Mundial de MotoGP, ha reconocido que, a falta de cinco carreras para cerrar el año y con la clasificación tan apretada, "cometer un error ahora podría suponer un desastre", al tiempo que ha explicado que la vuelta de Valentino Rossi (Yamaha) "no cambia nada" en su acercamiento a la prueba.

"La batalla está caliente. Solo quedan cinco carreras y estoy igualado a puntos con 'Dovi', pero Viñales también está cerca, Valentino ha vuelto y Dani no está tan lejos. Seguiremos apretando hasta el final. De momento estamos en Aragón, una de mis pistas favoritas. Todos los años me he sentido bien aquí e intentaré seguir a buen nivel y luchar por la victorias", deseó Márquez en la rueda de prensa oficial de pilotos.