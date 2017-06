El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) dijo que sus entrenamientos libres de este lunes en Montmeló, donde terminó primero, fueron "bastante bien" pese a que no tenía "nada nuevo que probar en la moto", y añadió que había sonreído "de nuevo", después de haber sido segundo en el Gran Premio de Catalunya este domingo.

Para el de Cervera, lo más satisfactorio fue que "al final" probaron un neumático "delantero simétrico, que es igual -o muy parecido- al del año pasado". "Inmediatamente me he sentido bien sobre la moto y con el tren delantero. De hecho, he marcado mi mejor tiempo con él, porque era más estable. He sonreído de nuevo, al menos en este circuito. Espero que podamos seguir este camino con los neumáticos", deseó.