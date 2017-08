Márquez: "Si me siento cómodo podré luchar por la victoria"

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) se declaró "muy contento" por lograr la cuarta 'pole' consecutiva del año en la última sesión de entrenamientos del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, que se disputa en el circuito de Silverstone y en el que luchará por la victoria "si se siente cómodo".

"Estoy muy contento por esta 'pole'. Honestamente, antes de la Q2 no me esperaba poder bajar de los dos minutos, pero cuando he montado el neumático trasero blando he notado que tenía más agarre y he podido marcar el 2:00.1 en la primera salida. En ese momento he entendido que podía hacerlo mejor y quizás llegar al 1:59", manifestó en declaraciones facilitadas por su equipo.