Márquez: "Estoy enfadado conmigo mismo, tenía opciones de pole"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha confesado que está "enfadado" consigo mismo por su error y caída durante la sesión de calificación del Gran Premio de San Marino, en una carrera en la que saldrá tercero, y ha explicado que la aparición de la lluvia sería una "lotería" el domingo, ya que nadie ha rodado todavía en esas condiciones.

"Estoy enfadado conmigo; ya había abortado la vuelta, ya no estaba tirando porque había cometido un error en la curva rápida, había tocado lo rojo. Ya estaba fuera, pero quizás me he confiado demasiado, he tocado la línea blanca un poquito del exterior y me he caído. El gesto era de enfadado conmigo mismo. La vuelta ha sido buena y tenía opciones de conseguir la pole. Pero lo más importante es el ritmo", declaró a Movistar MotoGP.