Márquez: "En otro circuito habría tirado la toalla, pero ante mi afición he arriesgado"

EUROPA PRESS

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda), ganador del Gran Premio de Aragón, ha admitido que si hubiese estado en cualquier otro circuito del Mundial habría "tirado la toalla" y no hubiese ido a por la victoria, pero que el hecho de competir ante su "afición" le ha hecho olvidar que no se encontraba "cómodo" y los diversos problemas con la moto.

"Ha costado muchísimo y yo creo, de hecho, que si no hubiese estado en este circuito, habría tirado la toalla. Pero al estar delante de la afición se tenía que intentar y he arriesgado, aunque desde el principio no me encontraba cómodo. En el 'warm up' me he encontrado súper suelto, pero desde el principio el neumático delantero me ha dado problemas. De izquierdas iba muy bien, pero de derechas estaba sufriendo muchísimo. En las curvas de derechas se me iba mucho, no podía hacer nada", indicó en declaraciones a Movistar MotoGP.

Además del neumático delantero, el de Cervera sufrió también con el "freno". "Teníamos otro problemita que no sé por qué era, el freno. No me acababa de encontrar cómodo con el freno, cosa que nunca me pasa, pero he sabido adaptarme a la situación y sacar 25 puntos muy importantes", explicó.

Por ello, el catalán afirmó que esta victoria le sabe "muy bien". "La victoria sabe muy bien, por eso la he celebrado. El año pasado aquí la celebré, pero no tanto, porque este año ha sido sufrida. Jorge -Lorenzo- apretaba, luego he visto que venía Dani -Pedrosa- muy rápido, pero estaba apretando al máximo. Casi me caigo en la curva dos y una vez más, los errores de ayer me han hecho ir con más precaución, con cautela. Hemos hecho subir al de recambios al podio", bromeó el español.

Pero la cautela se le olvidó en un intento de superar a Rossi y Lorenzo, donde Marc se fue largo. "Estaba adelantando a Valentino y en el último momento se ha cerrado más de lo que esperaba, quizás era su trazada habitual, y ahí para no contactar con él he dejado frenos. Luego he visto que estaba Jorge delante y para no crear una situación de peligro, que yo me cayese o tocar a Jorge, he decidido ir largo y volver a remontar. Todo el esfuerzo que habíamos hecho se ha tenido que hacer por dos", aseguró.

Con las victorias que lleva hasta el momento, el año pasado se proclamó campeón, pero este año cree que le "tocará" ganar alguna más. "Simplemente porque hemos hecho más ceros. En un campeonato no hay secreto, puedes ser muy rápido, puedes ganar muchas carreras, pero la regularidad es lo que cuenta. Yo creo que se tendrá que ganar alguna que otra carrera más. Hoy ha sido importante, no han pinchado pero han perdido puntos, y nosotros lo hemos sabido aprovechar. Sé que en la ruta asiática puede pasar de todo: condiciones meteorológicas imprevistas, variables, y veremos cómo va", comentó.

Preguntado sobre si piensa que el campeonato sigue siendo de tres, el líder de MotoGP dijo que una de las "claves" es "estar atento" a todos los pilotos. "Todavía está a tres, pero una de las claves es estar atentos o intentar mirar a todos por igual. No sólo los que luchan por el título, sino también los secundarios, que pueden restar puntos, a veces te benefician y otras te perjudican. Dani está claro que también lo intentará; está un poco más lejos, pero matemáticamente puede, y tienes que intentar aprender de todos y sacar el 100%", concluyó.