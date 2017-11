Márquez: "En la carrera tendremos que ver dónde está Dovizioso"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha admitido que durante la carrera de este domingo del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, donde está el juego el título de campeón, tendrá que saber "dónde está" su máximo perseguidor Andrea Dovizioso, además de asegurar que la "salida" es muy "importante" en este circuito.

El catalán explicó que su caída se dio por querer ir "más rápido". "He tenido una caída en el entrenamiento cronometrado y me he enfadado, aunque sólo durante unos minutos. El hecho es que no me he encontrado del todo cómodo con el tren delantero en la curva 4 en mi primera vuelta lanzada y, cuando se lo he comentado a Santi -Hernández-, antes de salir a la segunda tanda me ha dicho que vigilase en ese punto. Pero he seguido empujando porque sabía que tenía que hacerlo si quería intentar ir más rápido. Y me he caído", argumentó.