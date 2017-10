Marc Márquez, Dani Pedrosa y Toni Bou prueban en el Jarama el Honda Civic Type R

Los pilotos españoles Marc Márquez, Dani Pedrosa y Toni Bou recibieron este lunes de Honda, la marca para la que compiten, la nueva versión del Honda Civic Type R, el modelo deportivo mítico de la marca japonesa y con el que realizaron un 'test drive' en el madrileño Circuito del Jarama.

"Me lo he pasado bien, rodando en los tres modos. El modo confort lo echaba de menos en el antiguo y ahora se convierte en coche normal y luego va subiendo con el modelo Sport y Sport Plus que permite ir agresivos. Yo soy agresivo de por sí y lo aguantaba bien", expresó Márquez, que celebró que en las curvas muchos coches "tienden a irse de culo", pero que con este odelo podía "ir agresivo". "Parecía el 'downforce' de los F-1 y poder entrar rápido en la curva y mantener el giro sin irte largo", añadió.