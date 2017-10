Márquez: "Dovizioso está supermentalizado y Viñales no se rinde"

EUROPA PRESS

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) tiene claro que, pese a que falten cuatro Grandes Premios para la conclusión del Mundial y que marche en cabeza con 16 puntos de ventaja, lo que resta de campeonato "va a ser largo", sobre todo porque ve al italiano Andrea Dovizioso (Ducati) "supermentalizado" y a su compatriota Maverick Viñales (Yamaha) que "no se rinde".

"Veo un 'Dovi' supermentalizado y supercentrado en acabar las carreras, en ir rápido y en no fallar, y a un Maverick que no se rinde, pero cualquiera es peligroso y si no son ellos está el resto de la parrilla porque te pueden restar puntos o ponerse en medio", se sinceró Márquez tras acudir a un acto de Honda en el Jarama junto a su compañero Dani Pedrosa y el piloto de trial Toni Bou para recibir el nuevo Civic Type R.

El de Cervera dejó claro que no se fija "en la debilidad" de sus dos rivales, sino "en los puntos fuertes porque así les ves más peligrosos" y agradeció las palabras del expiloto australiano Mick Doohan diciendo que le ve muy superior al resto para el título. "Pero tengo muy en mente y estoy muy mentalizado de que este Mundial va a ser largo", advirtió.

"Hay muchos pilotos delante y en una carrera puedes ceder muchos puntos por elegir mal un neumático o la puesta a punto. Tengo que tener la misma mentalidad porque en la gira transoceánica puede llover y no debes cambiar la dinámica ni el espíritu de dar el cien por cien en cada entrenamiento", añadió el actual campeón de la categoría 'reina'.

En este sentido, aclaró que va más cómodo "entre comillas" por su ventaja. "Siempre me autoexijo y ahora viene la gira tres carreras seguidas y puede pasar de todo. Dani (Pedrosa) se cayó en Japón el año pasado y se perdió tres carreras. Tengo que estar centrado en todos los entrenamientos y sólo en mi 'box', aunque tengo la pequeña ventaja de que en casos de lluvia como el de San Marino puedo marcar de cerca a mis rivales y no arriesgar al cien por cien, pero si no tener la misma mentalidad", subrayó.

"Creo que hay muchos jueces por el nivel que hay, es casi imposible saber que va a pasar o hacer un pronóstico. Tienes que fijarte en todos como rivales porque sabemos que puede salir Petrucci como en Misano o Lorenzo como en MotorLand y al final tienes que ser más rápido en pista, depender de ti mismo y dar el cien por cien", remarcó preguntado por si veía a Valentino Rossi (Yamaha) como posible juez en la decisión del título.

En este sentido, Márquez reconoció que "fue sorprendente" ver al italiano "al nivel que estaba" en el Gran Premio de Aragón, una veintena de días después de fracturarse la pierna, pero descartó que hubiese fingido su lesión. "Siendo piloto no entra en la cabeza jugar o mentir en una lesión, es algo que no deseas a nadie. Además, provocó que sus opciones se alejaran bastante, no le veo sentido (que no dijese la verdad sobre la verdadera gravedad de su lesión)", sentenció.