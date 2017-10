Marc Márquez: "Cuando te sientes presionado siempre das un poquito más"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que cuando se siente "presionado" siempre da "un poquito más" de sus prestaciones a falta de cuatro Grandes Premios para el final del Campeonato del Mundo de la categoría reina.

El catalán, líder de la clasificación general con 224 puntos, saca 16 unidades de renta al italiano Andrea Dovizioso. Márquez no quiere confianzas porque sabe que en una carrera podría perder su condición de líder. "Estoy centrado al cien por cien. Quedan cuatro carreras y, si no rematas al final todo lo que has hecho al principio, no sirve para nada", dijo Márquez en la presentación de su nuevo perfume 'Hero Sport'.