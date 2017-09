Marc Márquez: "Me he sentido bien desde la primera vuelta"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se mostró satisfecho con su actuación en la sesión de entrenamientos libres de este viernes del Gran Premio de Aragón y afirmó haberse "sentido bien desde la primera vuelta", a pesar de las condiciones, que según el de Cervera no permiten "entender demasiadas cosas".

"Hoy ha sido un buen día, aunque un poco peculiar. En estas condiciones, no es posible entender demasiadas cosas. La pista estaba mojada por la mañana, mientras que por la tarde se había secado bastante, hacia el final del segundo entrenamiento. Hemos decidido no tomar riesgos en estas condiciones cambiantes y nos hemos quedado en el 'box' en los últimos minutos", apuntó el español en unas declaraciones facilitadas por su equipo

"De todas maneras, me he sentido bien desde la primera vuelta. He rodado rápido, así que de momento todo parece bajo control. Aparentemente, el sábado y el domingo no lloverá, así que seguiremos trabajando y veremos dónde estamos en condiciones de seco", sentenció.