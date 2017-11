Marc Márquez: "No saldré a dar por buena la undécima posición"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado este jueves que afronta la última carrera del Mundial, el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, con la misma intención que el resto y, pese a que en su lucha final por el título con Andrea Dovizioso (Ducati) parte con 21 puntos de ventaja, no saldrá a asegurar una undécima posición que ya le valdría sino a ganar.

"La carrera de Malasia (acabó cuarto) no fue la manera en la que yo piloto. Apretaré como siempre, intentaré dar el cien por cien, el domingo veremos dónde estamos y dónde está 'Dovi' y decidiremos. Pero no saldré a dar por buena la undécima posición, intentaré dar el cien por cien y disfrutar de la carrera", aseguró en rueda de prensa.

A Marc Márquez le basta terminar entre los once primeros en el circuito Ricardo Tormo de Cheste para lograr matemáticamente el Mundial de MotoGP 2017, aunque también se coronará haga lo que haga, incluso si no termina, si Dovizioso no es capaz de ganar la carrera.