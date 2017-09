Marc Márquez: "Tenemos ritmo para optar al podio"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se mostró contrariado con la quinta plaza lograda en una clasificación del Gran Premio de Aragón en la que sufrió una caída y sufrió problemas con la configuración de su moto, aunque valoró positivamente tener "ritmo para optar al podio".

El ilerdense reconoció que no fue "fácil" para él porque con unas condiciones "completamente diferentes" a las del viernes empezó "desde cero". "Y quizás no hemos encontrado inmediatamente la mejor dirección en la configuración de la moto", añadió.

"He sido rápido en el FP3 pero no me sentía totalmente cómodo. Hemos hecho algunos cambios para el FP4 y, finalmente, sí me he sentido bien en mi última salida a pista con neumáticos usados. Eso es positivo y vamos a continuar trabajando en esa dirección en el 'warm up' para seguir mejorando la puesta a punto", explicó.