Marc Márquez: "Si hay que luchar, lucharé y pensaré en la carrera"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que pese a que prefiere una carrera "más tranquila" que la de Phillip Island para Sepang, escenario este fin de semana del Gran Premio de Malasia, luchará pensando en ganar la carrera con los pilotos que se interpongan en su objetivo aunque, no obstante, debe pensar en el Mundial que podría conquistar este fin de semana.

En Sepang se enfrenta no sólo a Andrea Dovizioso (Ducati), su único rival por el título y sobre el que tiene 33 puntos de ventaja, sino a un trazado que no le es totalmente de su agrado. "Aquí en el pasado he tenido algún altibajo, no ha sido uno de los circuitos que más me han favorecido. Pero durante la pretemporada fuimos constantes, rápidos, a ver dónde podemos estar", confesó.